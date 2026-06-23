Pavillonn Label Soirée Club Gambetta Club Paris
Pavillonn Label Soirée Club Gambetta Club Paris samedi 4 juillet 2026.
Pavillonn Label Soirée, c’est LA meilleure soirée Disco / House to Techno de la capitale !
Ils seront présents pour vous : Le label Pavillonn au grand complet !
– Tiki Taka prendront les rênes de la warm up (00h-1h30) pour un set bouillonnant de style Disco / House.
– Diskay attaquera l’horaire 1h30-3h00 avec sa House / Electro organique. Comme d’habitude, ses compositions seront largement représentées, tout ça dans un set mélodieux et punchy qui en fera danser plus d’un !
– Ja$a & M.ill (3h-5h) s’associent le temps d’un set pour une collision fructueuse. Un voyage dense et intense vers le monde merveilleux de la techno, tissé de groove et de progressions deep.
Une soirée Electro, Disco, House et Techno en compagnie des artistes du label Pavillonn, au Gambetta Club !
Le vendredi 03 juillet 2026
de 23h59 à 05h00
payant
6 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:59:00+02:00
fin : 2026-07-04T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T23:59:00+02:00_2026-07-03T05:00:00+02:00
Gambetta Club 104, rue de Bagnolet 75020 Paris
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