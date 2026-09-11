Pax Aedificantes, Les artisans de la paix, Église Saint-Vincent, Metz

Informations pratiques

Pax Aedificantes, Les artisans de la paix 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une rencontre avec des pleurants du XVe siècle …

Pax Aedificantes, c’est une installation artistique qui associe dessin, sculpture, musique et littérature pour rendre hommage aux grands bâtisseurs. L’œuvre s’inspire des célèbres Pleurants des ducs de Bourgogne (XVe siècle), qu’elle revisite, en dévoilant des visages architecturaux et surréalistes gravés dans le cristal et présentés sous forme de stèles lumineuses.

Magique !

Église Saint-Vincent Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 https://metz.fr/lieux/lieu-132.php

Une rencontre avec des pleurants du XVe siècle …

©Christian Legay