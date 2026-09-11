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Pax Aedificantes, Les artisans de la paix, Église Saint-Vincent, Metz

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Metz

Pax Aedificantes, Les artisans de la paix, Église Saint-Vincent, Metz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Vincent
Adresse
Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France
Ville
57000 Metz
Département
Moselle

Pax Aedificantes, Les artisans de la paix 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une rencontre avec des pleurants du XVe siècle …

Pax Aedificantes, c’est une installation artistique qui associe dessin, sculpture, musique et littérature pour rendre hommage aux grands bâtisseurs. L’œuvre s’inspire des célèbres Pleurants des ducs de Bourgogne (XVe siècle), qu’elle revisite, en dévoilant des visages architecturaux et surréalistes gravés dans le cristal et présentés sous forme de stèles lumineuses.

Magique !

Église Saint-Vincent Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 https://metz.fr/lieux/lieu-132.php
Une rencontre avec des pleurants du XVe siècle …

©Christian Legay

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