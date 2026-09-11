Pax Aedificantes, Les artisans de la paix, Église Saint-Vincent, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Metz
Informations pratiques
Pax Aedificantes, Les artisans de la paix 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une rencontre avec des pleurants du XVe siècle …
Pax Aedificantes, c’est une installation artistique qui associe dessin, sculpture, musique et littérature pour rendre hommage aux grands bâtisseurs. L’œuvre s’inspire des célèbres Pleurants des ducs de Bourgogne (XVe siècle), qu’elle revisite, en dévoilant des visages architecturaux et surréalistes gravés dans le cristal et présentés sous forme de stèles lumineuses.
Magique !
Église Saint-Vincent Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 https://metz.fr/lieux/lieu-132.php
Une rencontre avec des pleurants du XVe siècle …
©Christian Legay
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Les Chambres d’agriculture aux Terres de Jim 2026, Magny, Metz (57), Metz 11 septembre 2026
- Exposition Degrés Est Aurélie Jouanen FRAC Lorraine Metz 11 septembre 2026
- Exposition Familiar Strangers. Une Pologne multiple FRAC Lorraine Metz 11 septembre 2026
- Animation Marchés fermiers des producteurs Metz 11 septembre 2026
- La Guinguette du Quartier Sainte-Thérèse Metz 11 septembre 2026