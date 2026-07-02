Paysage Exploratoire pour les bébés !, Médiathèque de Fives, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Fives · Lille
Informations pratiques
Paysage Exploratoire pour les bébés ! Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Fives Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Le samedi 3 octobre de 10h30 à 11h
Les enfants de 0-3 ans sont invités à plonger dans l’univers de la Méditerranée. A travers une installation immersive, ils pourront explorer, toucher et observer, éveillant curiosité et sensibilité.
Sur réservation
Fives
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie
Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Les plus jeunes sont invités à explorer la Méditerranée dans une installation immersive.
BmL_2025
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