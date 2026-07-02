Paysage Exploratoire pour les bébés !, Médiathèque de Fives, Lille

Informations pratiques

Paysage Exploratoire pour les bébés ! Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Fives Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Le samedi 3 octobre de 10h30 à 11h

Les enfants de 0-3 ans sont invités à plonger dans l’univers de la Méditerranée. A travers une installation immersive, ils pourront explorer, toucher et observer, éveillant curiosité et sensibilité.

Sur réservation

Fives

#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Les plus jeunes sont invités à explorer la Méditerranée dans une installation immersive.

BmL_2025