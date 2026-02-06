Paysages in Marciac MARCIAC Marciac

Marciac

Paysages in Marciac

MARCIAC Halle Chemin de ronde Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Chaque année, Paysages in Marciac, c’est 5 jours d’animations , 70 intervenants, plus de 600 visiteurs.

Des conférences, des débats, des ateliers, des ciné-débats, des balades, des expositions au cœur de Marciac pendant le festival Jazz In Marciac

Un festival gratuit pour découvrir les acteurs du territoire et les initiatives qui agissent en faveur du climat, de la biodiversité, de l’arbre, des paysages, du bien-être…

Pendant 5 jours, Arbre et Paysage 32 invite scientifiques, agronomes, gestionnaires, agriculteurs et citoyens pour une approche croisée des connaissances sur le thème de la Santé Unique !

Au programme conférences, ateliers, balades, expositions, ciné-échanges avec chaque jour sa thématique

Lundi 27 juillet un humain sain dans un environnement sain.

Mardi 28 juillet du champ à l’assiette

Mercredi 29 juillet L’eau, miroir de la santé du monde

Jeudi 30 juillet Les animaux, sentinelles de la santé

Vendredi 31 juillet Avoir l’air sûr

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MARCIAC Halle Chemin de ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 60 12 69 contact@ap32.fr

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English :

Every year, Paysages in Marciac is 5 days of events, 70 speakers and over 600 visitors.

Conferences, debates, workshops, film debates, walks and exhibitions in the heart of Marciac during the Jazz In Marciac festival

A free festival to discover local players and initiatives in favor of the climate, biodiversity, trees, landscapes, well-being?

For 5 days, Arbre et Paysage 32 invites scientists, agronomists, managers, farmers and citizens to share their knowledge on the theme of Santé Unique !

On the program: conferences, workshops, walks, exhibitions, film exchanges, with a theme for each day:

Monday July 27: healthy people in a healthy environment.

Tuesday, July 28: From field to plate

Wednesday, July 29: Water, mirror of the world’s health

Thursday, July 30: Animals, sentinels of health

Friday, July 31: Looking safe

L’événement Paysages in Marciac Marciac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65