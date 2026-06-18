PÊCHE AU COUP Lieu dit La plage Villefort

Villefort

PÊCHE AU COUP

Lieu dit La plage Accueil pêche Villefort Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

La fédération de pêche Lozère vous propose

La pêche au coup en lac les mardis et jeudis de 9h à 12h du 7 juillet au 27 aout au lac de Villefort.

De 7 à 17 ans, 20 € par personne, de 3 à 10 personnes.

Le matériel de pêche est fourni.

Pensez à vos tenues adaptés casquette, lunette polarisante, kway et waders si vous en possédez

Sur réservation

La fédération de pêche Lozère vous propose

La pêche au coup en lac les mardis et jeudis de 9h à 12h du 7 juillet au 27 aout au lac de Villefort.

De 7 à 17 ans, 20 € par personne, de 3 à 10 personnes.

Le matériel de pêche est fourni.

Pensez à vos tenues adaptés pour vos sorties pêche casquette, lunette polarisante, kway et waders si vous en possédez.

Attention, la fédération de pêche se réserve le droit d’annuler une animation en cas d’intempéries ou d’exclure un participant pour le non respect des règles de sécurité, de la réglementation pêche, du matériel, de l’encadrement ou des autres participants.

Sur réservation. .

Lieu dit La plage Accueil pêche Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 contact@destination-montlozere.fr

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English :

The Lozère Fishing Federation offers:

Lake fishing on Tuesdays and Thursdays from 9 a.m. to 12 p.m., July 7 through August 27, at Lake Villefort.

Ages 7–17, 20? per person, groups of 3–10 people.

Fishing equipment is provided.

Be sure to wear appropriate clothing: a cap, polarized sunglasses, a rain jacket, and waders if you have them.

Reservations required

L’événement PÊCHE AU COUP Villefort a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mont Lozere