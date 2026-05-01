Pêche libre Haguenau
Pêche libre Haguenau dimanche 31 mai 2026.
Haguenau
Pêche libre
route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Rdv à l’étang du Nonnenhof pour une pêche libre.
Rdv à l’étang du Nonnenhof pour une pêche libre.
Emplacements libres. Immersions de 120 kg de truites dont 20 kg de grosses
no kill sur les carpes, tanches, carassins et black-bass
Parking de la peupleraie sur le site entrée au niveau de la discothèque Manhattan
Petite restauration assurée par l’association .
route de Schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 85 11 13 torrec.e@orange.fr
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English :
Meet at the Nonnenhof pond for free fishing.
L’événement Pêche libre Haguenau a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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