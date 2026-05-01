Haguenau

Pêche libre

route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Rdv à l’étang du Nonnenhof pour une pêche libre.

Rdv à l’étang du Nonnenhof pour une pêche libre.

Emplacements libres. Immersions de 120 kg de truites dont 20 kg de grosses

no kill sur les carpes, tanches, carassins et black-bass

Parking de la peupleraie sur le site entrée au niveau de la discothèque Manhattan

Petite restauration assurée par l’association .

route de Schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 85 11 13 torrec.e@orange.fr

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English :

Meet at the Nonnenhof pond for free fishing.

L’événement Pêche libre Haguenau a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau