Peet Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Peet

Vendredi 13 novembre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 22:30:00

Date(s) :

2026-11-13

Peet arrive au Makeda le 13 novembre !

Peet s’impose comme l’une des figures majeures de la nouvelle scène belge et séduit progressivement le public français. D’abord révélé avec le groupe Le 77, il développe aujourd’hui un univers solo singulier, mêlant rap, soul, funk et influences jazzy.



Parolier sensible, chanteur et beatmaker, Peet écrit avec sincérité sur les doutes, les relations humaines, la résilience et le passage à l’âge adulte. Avec son nouvel album Joyboy, il livre son projet le plus personnel et organique à ce jour, porté par une esthétique plus lumineuse et un live band reconnu pour son énergie et son émotion sur scène.



Après des passages remarqués au Dour Festival, aux Les Ardentes, au Sziget Festival ou encore à La Cigale, Peet continue son ascension avec une tournée 2026 et deux dates phares à l’Olympia à Paris le 28/11/2026 et à l’Ancienne Belgique à Bruxelles le 06/11/2026. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

Peet is coming to Makeda on November 13!

L’événement Peet Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille