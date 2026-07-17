PEINDRE AVEC LES LIONS /Cie Waï Waï, Théâtre Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

PEINDRE AVEC LES LIONS /Cie Waï Waï Mercredi 10 mars 2027, 15h00 Théâtre Ligéria Loire-Atlantique

2 € à 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-10T15:00:00+01:00 – 2027-03-10T15:55:00+01:00

Fin : 2027-03-10T15:00:00+01:00 – 2027-03-10T15:55:00+01:00

Et si les premiers dessins racontaient déjà de la musique ? Plongez en famille aux origines de l’art, dans un monde où dessiner, c’est déjà comprendre et relier ce qui nous entoure.

Waï Waï fait dialoguer images et musique en direct pour un récit vivant venu de la préhistoire. On y suit Éllé, une femme pour qui tracer des lignes, observer les animaux et écouter le monde est une manière de comprendre ce qui l’entoure. Sur scène, trois musiciens font vivre une bande dessinée en musique. Les images apparaissent, circulent d’un écran à l’autre, pendant que les sons — acoustiques, électroniques, enregistrés dans la nature — racontent l’histoire autrement. Une expérience sensible, entre regard et écoute.

Waï Waï imagine une exploration visuelle et sonore sous un format de BD-concert, issu de l’album “Peindre avec les lions” de Fabien Grolleau et Anna Conzatti

Création 2027

Dans le cadre du festival Mots et Images

A partir de 9 ans

Crédit illustration ©Anna Conzatti

Théâtre Ligéria 80 rue de la Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720689-peindre-avec-les-lions-cie-wai-wai »}]

Et si les premiers dessins racontaient déjà de la musique ? Plongez en famille aux origines de l’art, dans un monde où dessiner, c’est déjà comprendre et relier ce qui nous entoure.