Peindre des feuilles avec des feuilles, Jardin 21, Paris

Informations pratiques

Peindre des feuilles avec des feuilles Samedi 4 juillet, 16h30 Jardin 21 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

Peindre des feuilles avec des feuilles ? Quelle drôle d’idée ! Et pourtant, c’est exactement ce que nous vous proposons lors de cet atelier créatif pour artistes en herbe.

Infos pratiques :

✿ Gratuit ✿

Espace Palmeraie du Jardin

Possibilité d’inscription sur Eventbrite

Cet atelier est ouvert à tout public, à partir de 7 ans.

Les enfants doivent être accompagnés d’un tuteur·trice légal·e

Jardin 21 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/peindre-des-feuilles-avec-des-feuilles-atelier-creatif-tickets-1991976245573?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true »}] Le Jardin21, c’est un hâvre de paix loin du tumulte parisien. Situé au bord du canal de l’Ourcq, à cheval entre Paris et Pantin, dans le Parc de la Villette, notre jardin-potager vous accueille du mercredi au dimanche pour des DJs sets, des concerts, des ateliers, le déjeuner, l’apéro, le dîner et plus si affinités ! T(3B) : Ella Fitzgerald ; M(5) : Porte de Pantin ou Hoche ; M(7) : Porte de la Villette ; RER(E) : Gare de Pantin.

Mikhaïl, jardinier, s’occupe avec soin de notre jardin urbain et prévoit divers ateliers qui lient nature et créations tout au long des saisons.

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