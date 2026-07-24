Peinture au sel Porte de France Marsal
mercredi 19 août 2026 · Porte de France · Marsal
Informations pratiques
Marsal
Peinture au sel
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:15:00
Date(s) :
2026-08-19
Le sel peut être un peu magicien et modifier l’aspect d’un dessin. Un atelier dans lequel les enfants vont réaliser ce petit tour de magie.
de 10h à 11h15 pour les 4-7ans
de 14h à 15h30 pour les 8-12 ansEnfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Salt can be a bit like magic and change the look of a drawing. A workshop where kids will perform this little magic trick.
10:00 a.m. to 11:15 a.m. for ages 4–7
2:00 p.m. to 3:30 p.m. for ages 8–12
L’événement Peinture au sel Marsal a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
À voir aussi à Marsal (Moselle)
- Poterie de sel Porte de France Marsal 5 août 2026
- Festi’Saulnois, Aire de jeux, Marsal 30 août 2026
- Visite guidée de la collégiale de Marsal, Collégiale Saint-Léger, Marsal 19 septembre 2026
- Coucou Hibou Porte de France Marsal 1 novembre 2026
- Lumières de Noël Porte de France Marsal 29 novembre 2026