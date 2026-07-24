Peinture au sel Porte de France Marsal

Informations pratiques

Marsal

Peinture au sel

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 11:15:00

Date(s) :

2026-08-19

Le sel peut être un peu magicien et modifier l’aspect d’un dessin. Un atelier dans lequel les enfants vont réaliser ce petit tour de magie.

de 10h à 11h15 pour les 4-7ans

de 14h à 15h30 pour les 8-12 ansEnfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

Salt can be a bit like magic and change the look of a drawing. A workshop where kids will perform this little magic trick.

10:00 a.m. to 11:15 a.m. for ages 4–7

2:00 p.m. to 3:30 p.m. for ages 8–12

L’événement Peinture au sel Marsal a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS