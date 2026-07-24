Poterie de sel Porte de France Marsal

Informations pratiques

Marsal

Poterie de sel

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 15:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Il n’y a pas la mer à Marsal mais le sel est bien présent ici. Mais comment était-il extrait autrefois? Dans cet atelier, les enfants conçoivent une poterie servant à récupérer ce précieux minéral.

De 10h à 11h15 pour les 4-7ans

De 14h à 15h30 pour les 8-12 ansEnfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

There’s no sea in %E0 Marsal, but salt is certainly present here. But how was it extracted in the past? In this workshop, children create pottery used to collect this precious mineral.

From 10:00 a.m. to 11:15 a.m. for ages 4–7

From 2:00 p.m. to 3:30 p.m. for ages 8–12

L’événement Poterie de sel Marsal a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS