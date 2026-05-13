PEINTURE FRAÎCHE La Paillette Rennes
PEINTURE FRAÎCHE La Paillette Rennes mercredi 3 juin 2026.
PEINTURE FRAÎCHE La Paillette Rennes 3 – 23 juin Gratuit
Découvrez les techniques développées toute l’année (peinture, gravure, sculpture, collage…) et la créativité dont font preuve les participant·e·s des ateliers d’arts plastiques de François Soutif.
Les ateliers des arts plastiques s’exposent dans la galerie du Lavoir ! Découvrez les différentes techniques développées toute l’année (peinture, gravure, sculpture, collage…) et la créativité dont font preuve les participantes et participants des ateliers de François Soutif.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-23T21:00:00.000+02:00
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La Paillette 2 rue du Pré de Bris Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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