Informations pratiques

Meyrueis

PEINTURES À L’HUILE

Rue Saint-Blaise Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Danny Waygood a suivi une formation de quatre ans aux écoles d’art de Cambridge et de Chelsea, en Angleterre, et j’ai obtenu un diplôme en beaux-arts (peinture à l’huile) NDD (Diplôme National de Design). Découvrez ses œuvres utilisant des techniques de peinture à l’huile et de dessins.

Danny Waygood a suivi une formation de quatre ans aux écoles d’art de Cambridge et de Chelsea, en Angleterre, et j’ai obtenu un diplôme en beaux-arts (peinture à l’huile) NDD (Diplôme National de Design). Découvrez ses œuvres utilisant des techniques de peinture à l’huile et de dessins. .

Rue Saint-Blaise Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Danny Waygood completed a four-year program at the Cambridge and Chelsea art schools in England and earned a degree in fine arts (oil painting): NDD (National Diploma in Design). Discover his works, which feature oil painting and drawing techniques.

L’événement PEINTURES À L’HUILE Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes