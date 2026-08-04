PEINTURES À L’HUILE Meyrueis
mardi 4 août 2026 · Meyrueis
Informations pratiques
Meyrueis
PEINTURES À L’HUILE
Rue Saint-Blaise Meyrueis Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Danny Waygood a suivi une formation de quatre ans aux écoles d’art de Cambridge et de Chelsea, en Angleterre, et j’ai obtenu un diplôme en beaux-arts (peinture à l’huile) NDD (Diplôme National de Design). Découvrez ses œuvres utilisant des techniques de peinture à l’huile et de dessins.
Danny Waygood a suivi une formation de quatre ans aux écoles d’art de Cambridge et de Chelsea, en Angleterre, et j’ai obtenu un diplôme en beaux-arts (peinture à l’huile) NDD (Diplôme National de Design). Découvrez ses œuvres utilisant des techniques de peinture à l’huile et de dessins. .
Rue Saint-Blaise Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Danny Waygood completed a four-year program at the Cambridge and Chelsea art schools in England and earned a degree in fine arts (oil painting): NDD (National Diploma in Design). Discover his works, which feature oil painting and drawing techniques.
L’événement PEINTURES À L’HUILE Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Meyrueis (Lozère)
- FÊTE DE L’EMBOUL Meyrueis 7 août 2026
- CINECO POUR LE PLAISIR Village Meyrueis 8 août 2026
- LES CHEMINS DU DOC SOUS UNE BONNE ÉTOILE Roquedols Meyrueis 10 août 2026
- ISA EN DUO Meyrueis 12 août 2026
- CONCERT À GROTTE DE DARGILAN DUO SERÁ Meyrueis 13 août 2026