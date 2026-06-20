Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Peintures

4 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Aquarelles de Martine Westphal et huiles de Martin Lovy.

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4 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Watercolors by Martine Westphal and oil paintings by Martin Lovy.

L’événement Peintures Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon