Concours photo d’été Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-21
2026-07-04
Organisé par le Pays-Lecture. Thème et règlement disponible dans les médiathèques. Remise des prix le 22 août à 17h.
Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Organized by Pays-Lecture. Theme and rules available at media libraries. Awards ceremony on August 22 at 5pm.
