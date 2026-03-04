Mois du foot féminin Le Chambon-sur-Lignon

Mois du foot féminin

Stade du Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

2026-07-04

Découverte et perfectionnement. Ouvert à toutes, licenciées ou non.

Stade du Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 48 55 94

English :

Discovery and improvement. Open to all, licensed or not.

