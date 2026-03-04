Mois du foot féminin Le Chambon-sur-Lignon
Mois du foot féminin Le Chambon-sur-Lignon samedi 4 juillet 2026.
Stade du Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
2026-07-04
Découverte et perfectionnement. Ouvert à toutes, licenciées ou non.
Stade du Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 48 55 94
English :
Discovery and improvement. Open to all, licensed or not.
