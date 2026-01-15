Répétition de musique

Collège-Bretchs-Temple Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 80 – 80 – 160 EUR

suivant conditions.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 08:30:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Rencontres des Musiciens Amateurs, musique de chambre. Relâche le 12 juillet.

.

Collège-Bretchs-Temple Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 03 01 71 annie.renou@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rencontres des Musiciens Amateurs, chamber music. No show July 12.

L’événement Répétition de musique Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon