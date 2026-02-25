Le marché de l’art sous l’Occupation Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon
Le marché de l’art sous l’Occupation
Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : Lundi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-11-28 18:00:00
2026-07-01
L’exposition propose un panorama historique et artistique qui interroge les zones d’ombre du marché de l’art sous l’Occupation.
Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
English :
The exhibition offers a historical and artistic panorama that explores the darker side of the art market under the Occupation.
