Pélerinage à la vierge de Biakorri Saint-Michel
dimanche 16 août 2026 · Saint-Michel
Informations pratiques
Saint-Michel
Pélerinage à la vierge de Biakorri
Vierge d’Orisson-Biakorri Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Messe du pèlerinage à Notre-Dame de Biakorri. Pèlerinage des bergers sur les hauteurs de Saint-Michel près de Saint-Jean-Pied-de-Port. En cas de pluie, messe à 10 h 30 à l’église de Saint-Michel.
Pèlerinage depuis Saint-Jean-Pied-de- Port ou autre, libre à chacun. .
Vierge d’Orisson-Biakorri Saint-Michel 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 02 80
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English : Pélerinage à la vierge de Biakorri
L’événement Pélerinage à la vierge de Biakorri Saint-Michel a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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