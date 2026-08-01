Informations pratiques

Saint-Michel

Pélerinage à la vierge de Biakorri

Vierge d’Orisson-Biakorri Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Messe du pèlerinage à Notre-Dame de Biakorri. Pèlerinage des bergers sur les hauteurs de Saint-Michel près de Saint-Jean-Pied-de-Port. En cas de pluie, messe à 10 h 30 à l’église de Saint-Michel.

Pèlerinage depuis Saint-Jean-Pied-de- Port ou autre, libre à chacun. .

Vierge d’Orisson-Biakorri Saint-Michel 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 02 80

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English : Pélerinage à la vierge de Biakorri

L’événement Pélerinage à la vierge de Biakorri Saint-Michel a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque