Pèlerinage de la Saint-Symphorien Eglise Notre-Dame-de-Lourdes Vernègues

Informations pratiques

Vernègues

Pèlerinage de la Saint-Symphorien

Vendredi 21 août 2026 à partir de 16h45. Eglise Notre-Dame-de-Lourdes 4 bis rue du vieux Vernègues Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:45:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le pèlerinage de la Saint-Syphorien est une tradition bien ancrée à Vernègues ! Un évènement spirituel et convivial, accompagné de costumes et musiques traditionnels.

La statue de Symphorien demeure dans la chapelle Saint-Symphorien de Vernègues au cours de l’année. Elle est transférée la veille du pèlerinage dans l’église Notre-Dame-de-Lourdes de Vernègues afin d’être préparée pour le grand jour.

Lors de la cérémonie, parée de ses bijoux, témoins de la puissance du saint et de la reconnaissance de ses protégés, la statue est portée dans son baldaquin, à pied, jusqu’à la chapelle rurale de Saint-Symphorien, entourée des pèlerins et des curieux venus spécialement ce jour.

En effet, le saint est invoqué pour obtenir la pluie, la guérison et, en Provence, pour protéger des noyades et des crues du Rhône et de la Durance.



Programme



– 16h45 rendez-vous à l’église Notre-Dame-de-Lourdes à Vernègues (village) pour la bénédiction des porteurs

– 17h00 Départ de la procession

– Arrivée vers 18h à la chapelle St Symphorien

– 18h15 Vêpres et inauguration de l’aire Chabaud

– 19h30 Pique-Nique partagé (tiré du sac)

– 21h15 Procession aux flambeaux

– 21h30 Messe .

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes 4 bis rue du vieux Vernègues Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 64 18 45 lou.patrimoni.vernegau@gmail.com

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English :

Saint-Symphorien procession is an old tradition of Vernègues ! A spiritual event, with traditional music and costumes.

L’événement Pèlerinage de la Saint-Symphorien Vernègues a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes