Cloyes-les-Trois-Rivières

Pélerinage de Saint Marcou

Eglise Saint-Marcel Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 06:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Pèlerinage de Saint Marcou.

Traditionnelle messe devant la statue de Saint Marcou à l’Eglise Saint-Marcel de Charray. .

Eglise Saint-Marcel Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Saint Marcou pilgrimage.

L’événement Pélerinage de Saint Marcou Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN