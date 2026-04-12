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Pélerinage de Saint Marcou Cloyes-les-Trois-Rivières

Pélerinage de Saint Marcou Cloyes-les-Trois-Rivières

Pélerinage de Saint Marcou Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Eglise Saint-Marcel

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : Gratuit

Cloyes-les-Trois-Rivières

Pélerinage de Saint Marcou

Eglise Saint-Marcel Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 06:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Pèlerinage de Saint Marcou.
Traditionnelle messe devant la statue de Saint Marcou à l’Eglise Saint-Marcel de Charray.   .

Eglise Saint-Marcel Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Saint Marcou pilgrimage.

L’événement Pélerinage de Saint Marcou Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN

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