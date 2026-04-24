Pèlerinage des motards Zone commerciale Auchan Fourchon Arles

Arles

Pèlerinage des motards

Samedi 2 mai 2026 de 8h à 13h. Zone commerciale Auchan Fourchon Départ Road trip depuis la Pataterie Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-02 13:00:00

Date(s) :

2026-05-02

La 3e édition du pèlerinage des motards vous donne rendez-vous à Arles dès 8h pour le départ d’un road trip convivial.

Les participants seront accueillis autour d’un café offert devant la Pataterie, afin de partager un moment chaleureux avant de prendre la route. Une fois le groupe rassemblé, le convoi s’élancera en direction des Saintes-Maries-de-la-Mer, pour une journée placée sous le signe de la passion de la moto, de la découverte et du pélerinage. .

Zone commerciale Auchan Fourchon Départ Road trip depuis la Pataterie Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 03 49 50 sanctuairedessaintesmaries@gmail.com

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English :

The 3rd edition of the bikers’ pilgrimage gets underway at 8am in Arles for the start of a friendly road trip.

L’événement Pèlerinage des motards Arles a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme d’Arles