AGENDA · Châtellerault
Pelotes et papote Châtellerault
samedi 10 octobre 2026 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Pelotes et papote
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Un moment convivial et d’échange animé par les bibliothécaires.
Pensez à apporter votre matériel. .
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
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English : Pelotes et papote
L’événement Pelotes et papote Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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