Pene Pati, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Pene Pati Samedi 14 novembre, 19h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T19:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:15:00+01:00

Fin : 2026-11-14T19:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:15:00+01:00

Voix

Pene Pati est de ces chanteurs capables de se hisser à la hauteur de ses aînés. Pour que l’héritage soit tout à fait complet, il manquait une flèche au carquois de ce ténor aimé de tous : un programme complet de chansons napolitaines. C’est chose faite, avec cette Serenata a Napoli, parue au disque en 2025. Un condensé de feux d’artifice vocaux et d’émotion pure, porté sur scène pour un récital événement, comme l’est chacune des soirées bordelaises de Pene Pati.

Programme

Canzoni di giorno :

Raffaele Calace, Notturno, cielo stellato

Gaetano Lama, Silenzio cantatore

Eduardo di Capua, Maria Marí

Francesco Paolo Tosti, Inquietudine

Francesco Buongiovanni, Palomma e notte

Mario Pasquale Costa, Napulitanata

Francesco Paolo Tosti, Romance

Salvatore Gambardella, O marenariello

Antonello Paliotti, Variazioni sul basso di Tarantella

Enrico Cannio, O surdato ‘nnammurato

Francesco Buongiovanni, Mandulinata a mare

Mario Pasquale Costa, Serenata napoletana

Canzoni di notte :

E.A.Mario, Canzone appassiunata

Mario Pasquale Costa, Era de maggio

Francesco Paolo Tosti, ‘A vucchella

Antonello Paliotti, Fronna e ballo del Pomo d’oro

Gaetano Lama, Reginella

Francesco Paolo Tosti, Marechiaro

Eduardo di Capua, O Sole mio

Antonello Paliotti, Tarantella storta

Luigi Denza, Funiculì funiculà

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698991-pene-pati »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-pene-pati-84831 »}]

Serenata a Napoli Voix