Pene Pati, Grand-Théâtre, Bordeaux
samedi 14 novembre 2026 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Pene Pati Samedi 14 novembre, 19h00 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T19:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:15:00+01:00
Fin : 2026-11-14T19:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:15:00+01:00
Voix
Pene Pati est de ces chanteurs capables de se hisser à la hauteur de ses aînés. Pour que l’héritage soit tout à fait complet, il manquait une flèche au carquois de ce ténor aimé de tous : un programme complet de chansons napolitaines. C’est chose faite, avec cette Serenata a Napoli, parue au disque en 2025. Un condensé de feux d’artifice vocaux et d’émotion pure, porté sur scène pour un récital événement, comme l’est chacune des soirées bordelaises de Pene Pati.
Programme
Canzoni di giorno :
Raffaele Calace, Notturno, cielo stellato
Gaetano Lama, Silenzio cantatore
Eduardo di Capua, Maria Marí
Francesco Paolo Tosti, Inquietudine
Francesco Buongiovanni, Palomma e notte
Mario Pasquale Costa, Napulitanata
Francesco Paolo Tosti, Romance
Salvatore Gambardella, O marenariello
Antonello Paliotti, Variazioni sul basso di Tarantella
Enrico Cannio, O surdato ‘nnammurato
Francesco Buongiovanni, Mandulinata a mare
Mario Pasquale Costa, Serenata napoletana
Canzoni di notte :
E.A.Mario, Canzone appassiunata
Mario Pasquale Costa, Era de maggio
Francesco Paolo Tosti, ‘A vucchella
Antonello Paliotti, Fronna e ballo del Pomo d’oro
Gaetano Lama, Reginella
Francesco Paolo Tosti, Marechiaro
Eduardo di Capua, O Sole mio
Antonello Paliotti, Tarantella storta
Luigi Denza, Funiculì funiculà
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698991-pene-pati »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-pene-pati-84831 »}]
Serenata a Napoli Voix
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