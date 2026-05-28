Penelope Isles SUPERSONIC Paris

PENELOPE ISLES (22h00)

(Psych pop – Brighton, UK)

Originaire de l’île de Man, après un détour par les galets inconfortables de Brighton, Penelope Isles refait surface, oscillant entre lumière éclatante et zones d’ombre.

Trois ans après leur dernier concert, la vie a doucement tout transformé. Deux albums solo ont vu le jour, de nouveaux groupes se sont formés, d’anciens repères se sont effondrés, mais une force d’attraction irrésistible les a finalement ramenés les uns vers les autres. Pourtant, le son de Penelope Isles reste immédiatement reconnaissable : saturé de fuzz, riche en mélodies et chargé d’émotion.

Désormais devenu un véritable trio avec l’arrivée du batteur Joe Taylor, Penelope Isles sonne plus ample, plus libre et plus vivant que jamais. Les guitares scintillent et s’entrechoquent, les harmonies oscillent entre douleur et élan, tandis que la batterie éclate comme un orage étrange arrivant brutalement depuis la côte.

Les frère et sœur Wolter composent des chansons comme des cartes postales venues d’un endroit presque inaccessible, appartements du front de mer de Brighton, restaurants bancals, souvenirs à moitié brûlés par le soleil. Quelque chose de beau, fragile, toujours au bord de disparaître.

Toujours fascinés par l’amour, le chagrin et les traces qu’ils laissent derrière eux, Penelope Isles apparaît aujourd’hui plus ouvert, plus lumineux et plus instable que jamais. Et tout semble à nouveau en mouvement.

https://penelopeisles.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@PenelopeIsles/videos

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mercredi 11 Novembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Deerhunter, Radiohead & Neil Young.

Le mercredi 11 novembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-11T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-12T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-11T19:00:00+02:00_2026-11-11T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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