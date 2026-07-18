Penser l’histoire et la mémoire de la Shoah à l’ère de l’intelligence artificielle Mémorial de la Shoah de Paris Paris

Informations pratiques

En tentant de dépasser les discours simplificateurs, éloges ou diatribes, qui entourent l’IA et son usage, il s’agira ici de réfléchir aux enjeux historiques et philosophiques soulevés par son avènement dans l’historiographie de la Shoah et la transmission de sa mémoire, entre opportunités inédites et risques réels. En privilégiant l’approche pédagogique et le dialogue, cette journée de rencontres se fera l’exposé de comptes rendus d’expériences concrètes dans divers domaines : du cinéma à la recherche archivistique et la muséographie, de la littérature à la préservation des langues rares et la question du témoignage. Entreprendre cette réflexion, c’est permettre au plus grand nombre de comprendre et d’appréhender les grands débats technologiques de notre temps en explicitant leur lien direct avec les questions profondément humaines qui nous touchent tous et toutes, et qui sont au cœur de la mission du Mémorial de la Shoah.

Introduction par SimonApartis, ingénieur de recherche au CNRS au sein du labo CIS (Centre Internet Société).

PANEL 1 « Patrimoines en danger » : l’intelligence artificielle pour préserver/ prolonger les traces du passé

Projection en avant‑première du film Reinscribing the Dondorf d’AniaSzczepanska (France‑Allemagne, 24 min, 2026).

En présence de la réalisatrice et de ValentinaFedchenko, chaire junior professeure de yiddish à l’Inalco et membre de l’Équipe de Recherche Textes, Informatique, Multilinguisme (Ertim).

PANEL 2 : Du témoin de chair au témoin statistique : les éthiques de l’IA face à l’historiographie de la Shoah

En présence de ToddPresner, auteur de Ethics of the Algorithm: Digital Humanities and Holocaust Memory (Princeton University Press, 2024), et JürgenMatthäus, historien (USHMM).

Panels animés par SimonApartis.

Avec la participation de PhilippeCorrot, entrepreneur, cofondateur de Mirakl AI.

Réserver

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Le dimanche 20 septembre 2026

de 14h30 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T14:30:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Paris 17, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

