Pentagon x Roasted Agency, Square Jules Ferry, Paris

Pentagon x Roasted Agency Dimanche 21 juin, 12h00 Square Jules Ferry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Pentagon et Roasted Agency unissent leurs forces pour célébrer la Fête de la Musique comme il se doit ! Pour l’occasion, ils vous ont préparé une expérience hors normes : un line-up XXL réunissant des artistes incontournables et des talents émergents, un système son ultra pointu pensé pour les puristes comme pour les curieux, et des invités de marque qui viendront sublimer la soirée.

Dans une ambiance électrique et conviviale, laissez-vous porter par une programmation musicale exigeante et des performances qui s’annoncent mémorables. Le tout dans un cadre exceptionnel, idéalement situé à deux pas de République et du Canal Saint-Martin — un spot parfait pour vibrer au rythme de la musique en plein cœur de la ville.

Que vous soyez passionné de musique électronique ou simplement à la recherche d’une soirée unique, préparez-vous à vivre un moment intense, immersif et inoubliable.

Square Jules Ferry 1 boulevard Jules Ferry 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France

Pentagon et Roasted Agency unissent leurs forces pour célébrer la Fête de la Musique comme il se doit ! Pour l’occasion, ils vous ont préparé une expérience hors normes : un line-up XXL réunissant et…

©Pentagon et ©Roasted Agency