Per Oculos, Rubrum (Par le regard, le rouge), Jardin de Riparfonds, Bressuire

Per Oculos, Rubrum (Par le regard, le rouge) 6 et 7 juin Jardin de Riparfonds Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Couleur de force et de vie, le rouge affirme sa présence.

Il soutient la forme, ordonne l’espace, donne proportion au jardin.

Car voir, dans le jardin de Riparfonds aujourd’hui, comme au XVIIe siècle, c’est comprendre.

Dans le silence du vert, le rouge devient repère et connaissance.

Ainsi la couleur devient architecture et le regard devient savoir.

En cette année dédiée à la vue, le jardin se révèle à qui prend le temps de voir.

Jardin de Riparfonds 36 route de Riparfonds, 79300 Bressuire, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 70 58 39 98 http://www.parcsetjardins.fr Ce jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du logis de Riparfonds (XVIe siècle) et a été conçu comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, appuis encadrant les parterres de vivaces, buis taillés et œuvres d’artistes contemporains. Le jardin de Riparfonds se veut être l’expression contemporaine du jardin tel que les Gabriau, propriétaires de la maison des champs de Riparfonds, l’avaient élaboré au XVIe siècle.

Superficie : 2 500 m² Jardin situé à Saint-Porchaire, périphérie de Bressuire. Parking du stade de football, direction bourg de St Porchaire (5 minutes à pieds) et un parking face à l’entrée du jardin.

Couleur de force et de vie, le rouge affirme sa présence.

©Pascal Paineau