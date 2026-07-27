Perchés ! Flers
samedi 17 octobre 2026 · Flers
Informations pratiques
Flers
Perchés !
3 Rue du Collège Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17 21:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Les Chanteurs d’Oiseaux nous emmènent dans leur univers. Un monde un peu perché où l’oiseau est à la fête !
De leur connaissance intime de la nature et du vivant, Les Chanteurs d’Oiseaux, Johnny Rasse et Jean Boucault nous sifflent un spectacle d’humour musical et poétique. Les joutes verbales et sifflées avec le musicien font s’envoler la salle… Perchés ! est un spectacle sensible pour toutes les générations qui nous rapproche de la nature et de l’environnement.
Plus jamais vous n’écouterez les oiseaux comme avant. .
3 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 31 81 23 13
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English : Perchés !
L’événement Perchés ! Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO
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