Père-Lachaise en musique : sur les traces des grands artistes, Cimetière du Père-Lachaise, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière du Père-Lachaise · Paris
Informations pratiques
Père-Lachaise en musique : sur les traces des grands artistes 19 et 20 septembre Cimetière du Père-Lachaise Paris
Tarif unique à 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Découvrez le cimetière du Père-Lachaise à travers les musiciens et artistes qui ont marqué l’histoire de la musique.
Au fil de ses allées, cette visite guidée vous mènera sur les traces de Frédéric Chopin, Gioachino Rossini, Édith Piaf, Yves Montand, Jim Morrison et de nombreuses autres figures liées à la musique et à la vie culturelle parisienne.
Leurs sépultures deviennent le point de départ pour raconter leurs parcours, leurs œuvres, leurs liens avec Paris et les histoires qui entourent leur mémoire.
De la musique classique à l’opéra, de la chanson française au rock, la promenade traverse plusieurs époques et plusieurs univers musicaux. Ponctuée d’anecdotes et d’extraits musicaux, elle propose une manière originale de découvrir le Père-Lachaise comme un véritable lieu de patrimoine culturel et musical.
Cimetière du Père-Lachaise 28 ter Boulevard Ménilmontant 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/10016-les-musiciens-du-pere-lachaise.html#/ »}]
Découvrez le cimetière du Père-Lachaise à travers les musiciens et artistes qui ont marqué l’histoire de la musique.
© Emilee Seymour
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