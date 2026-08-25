Peregrina Le Balcon Cholet

Informations pratiques

Cholet

Peregrina

Le Balcon 81 place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-28 2026-12-29 2026-12-30 2026-12-31 2027-01-02 2027-01-03

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Le Balcon 81 place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 51 65 38 14 creations@gardezlesecret.fr

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English :

L’événement Peregrina Cholet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme du Choletais