AGENDA · Cholet
Peregrina Le Balcon Cholet
jeudi 22 octobre 2026 · Le Balcon · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Peregrina
Le Balcon 81 place Travot Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 38 – 38 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-28 2026-12-29 2026-12-30 2026-12-31 2027-01-02 2027-01-03
.
Le Balcon 81 place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 51 65 38 14 creations@gardezlesecret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Peregrina Cholet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- Focus sur l’exposition Couleurs d’enfance 2 Rue du Docteur Roux Cholet 25 août 2026
- Visite guidée Des origines de Cholet à la Grande Guerre Cholet 27 août 2026
- Visite guidée Du figuratif à l’abstrait Cholet 28 août 2026
- 49 Tattoo Expo Cholet 29 août 2026
- Sport en Famille 2026 Cholet 30 août 2026