Molsheim

Pérégrinations musicales par la chorale Césarion

6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

La chorale Césarion vous invite pour un voyage musical à travers les pays avec des chansons françaises (Biolay, Trenet, Henri Salvador, Brel, …) et d’autres refrains venus de tous pays. .

6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 43 90 22 josiane.schaedler@orange.fr

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English :

L’événement Pérégrinations musicales par la chorale Césarion Molsheim a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig