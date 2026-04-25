Pérégrinations musicales par la chorale Césarion Molsheim
Pérégrinations musicales par la chorale Césarion Molsheim samedi 23 mai 2026.
Molsheim
Pérégrinations musicales par la chorale Césarion
6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 21:30:00
Date(s) :
2026-05-23
La chorale Césarion vous invite pour un voyage musical à travers les pays avec des chansons françaises (Biolay, Trenet, Henri Salvador, Brel, …) et d’autres refrains venus de tous pays. .
6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 43 90 22 josiane.schaedler@orange.fr
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English :
L’événement Pérégrinations musicales par la chorale Césarion Molsheim a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig