Perf’in Situ : la Compagnie CTC danse au musée Stendhal !, Musée Stendhal, Grenoble

Perf’in Situ : la Compagnie CTC danse au musée Stendhal ! Samedi 23 mai, 15h30, 17h00, 18h30 Musée Stendhal Isère

Réservation obligatoire auprès du musée Stendhal : musee.stendhal@grenoble.fr / 04 76 86 52 08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Suivez les danseurs et danseuses de la compagnie CTC dans une déambulation unique et sensorielle, conçue sur mesure pour les appartements de Stendhal.

Portée par l’association Craque Ta Coquille, la Compagnie CTC crée des performances à la croisée de la danse contemporaine et du hip-hop sur des thématiques actuelles et engagées.

Musée Stendhal 20 Grand Rue, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476865208 https://musee-stendhal.bm-grenoble.fr Inauguré en 2012, le musée Stendhal mobilise en réseau l’appartement Gagnon, l’appartement natal de Stendhal, un itinéraire historique dans le centre ancien de Grenoble et les collections stendhaliennes de la bibliothèque d’étude et du patrimoine.

L’appartement du docteur Gagnon, grand-père maternel de Stendhal, constitue la pierre angulaire du musée Stendhal en réseau. Réhabilité en 2012, sa conception architecturale et sa muséographie font revivre auprès du grand public l’appartement dans lequel se sont éveillés le cœur et l’esprit du futur écrivain.

Situé à deux pas de l’appartement du docteur Gagnon, l’appartement natal abrite quant à lui les locaux administratifs et pédagogiques du musée Stendhal. NB : Le musée n’est actuellement pas accessible aux personnes à mobilité réduite. À pied : Le musée est situé en zone piétonne. En vélo : Des arceaux sont situés à proximité du musée. En transports en commun : Tram A, B et D : arrêt Hubert Dubedout – Maison du tourisme. En voiture : Parking Philippeville à proximité.

Suivez les danseurs et danseuses de la compagnie CTC dans une déambulation unique et sensorielle, conçue sur mesure pour les appartements de Stendhal.

©Gérard Brun