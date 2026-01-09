Performance artistique Synesthète La Chocol’ARTerie Pacy-sur-Eure

Pacy-sur-Eure

Performance artistique Synesthète

La Chocol’ARTerie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

À l’occasion de la sortie de son premier album intitulé Synesthète , un musicien local installé en Normandie depuis plus de dix ans propose une soirée de présentation inédite. Cet événement se déroulera le vendredi 5 juin à La Chocol’Arterie, à Pacy-sur-Eure.

Le concept Musique et création en direct

L’album Synesthète est un projet conçu pour accompagner la performance artistique. Lors de cette soirée, plusieurs artistes, peintres et plasticiens, créeront une œuvre originale en direct sous les yeux du public, portés par les différentes atmosphères musicales de l’album.

Le parcours sonore de l’album se veut tour à tour mélodique, mélancolique ou explosif, offrant un fil conducteur qui laisse libre cours à l’imagination des créateurs et des auditeurs.

Déroulement de la soirée

– À partir de 18h00 Début de la présentation et lancement des performances artistiques en direct.

– Clôture Moment d’échange convivial autour d’un verre en fin de soirée. .

La Chocol’ARTerie 13 bis chemin du Moulin Maheu Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie sarah.vautier27@gmail.com

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English : Performance artistique Synesthète

L’événement Performance artistique Synesthète Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération