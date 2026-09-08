[Performance] – « Assassins » par The Big Funk Company Fondation des États-Unis Paris
vendredi 2 octobre 2026 · Fondation des États-Unis · Paris
Informations pratiques
À l’occasion de l’évènement de clôture du Transatlantic Theater Lab, la troupe The Big Funk Company présente « Assassins« , une comédie musicale culte de Stephen Sondheim, qui explore les destins de ceux qui ont assassiné des présidents américains.
Venez découvrir une étape de travail de cette adaptation portée par The Big Funk Company, fidèle à sa mission de faire dialoguer les cultures française et américaine à travers le théâtre.
La clôture du Transatlantic Theater Lab !
Du vendredi 02 octobre 2026 au samedi 03 octobre 2026 :
vendredi, samedi
de 20h00 à 21h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-02T20:00:00+02:00_2026-10-02T21:30:00+02:00;2026-10-03T20:00:00+02:00_2026-10-03T21:30:00+02:00
Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/theatre-assassins/ +33153806789 ticket@fondationdesetatsunis.org
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