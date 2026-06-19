Performance danse et théâtre | Quel temps fait-il ? Ou à l’intersection de la rue du Général Leclerc et de la rue Froide Châteauneuf-sur-Charente samedi 27 juin 2026.

Châteauneuf-sur-Charente

Performance danse et théâtre | Quel temps fait-il ?

Ou à l’intersection de la rue du Général Leclerc et de la rue Froide Centre-ville Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 14:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Courtes performances entre 10h et 14h par la compagnie CHx sur le thème Quels temps fait-il ? . Toutes les heures, aux coups d’horloge, sur les marches de la mairie de Châteauneuf ou à l’intersection de la rue du Général Leclerc et de la rue Froide.

.

Ou à l’intersection de la rue du Général Leclerc et de la rue Froide Centre-ville Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dance and Theater Performance | What’s the Weather Like?

Short performances between 10 a.m. and 2 p.m. by the CHx theater company on the theme “What’s the weather like?” Every hour on the hour, on the steps of the Châteauneuf town hall or at the intersection of Rue du Général Leclerc and Rue Froide.

L’événement Performance danse et théâtre | Quel temps fait-il ? Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac