Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Performance dansée autour des œuvres de Enzo Roulleau-Bret

21 rue de la République Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Performance dansée en lien avec l’exposition Terrain <-> Atelier de Enzo Roulleau-Bret, avec Cha Ricordeau, Cie Empartance et les participants et participantes aux ateliers.

Performance en lien avec l’exposition Terrain <-> Atelier de Enzo Roulleau-Bret

avec Cha Ricordeau, Cie Empartance et les participant.es aux ateliers.

restitution publique performance

samedi 15.08.2026 à 16h ouvert à tous

[ 21 rue de la République 12200 Villefranche de Rouergue ]

Cha Ricordeau a proposé un espace d’expression en résonance avec les œuvres exposées.

Trois fois deux heures d’atelier pour faire entrer dans les corps, et peut-être aussi, selon les envies, les voix et les mots, l’onde vibratoire des pièces, l’univers sportif de Enzo Roulleau-Bret. Une performance présentée dans la foulée des ateliers, création éphémère, sensible, unique. 0 .

21 rue de la République Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 81 21 83 61 contact@atelier-blanc.org

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English :

Performance presented in conjunction with Enzo Roulleau-Bret’s exhibition Terrain <-> Atelier, featuring Cha Ricordeau, Cie Empartance, and the workshop participants.

L’événement Performance dansée autour des œuvres de Enzo Roulleau-Bret Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)