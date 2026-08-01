Performance dansée autour des œuvres de Enzo Roulleau-Bret Villefranche-de-Rouergue
samedi 15 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Performance dansée autour des œuvres de Enzo Roulleau-Bret
21 rue de la République Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Performance dansée en lien avec l’exposition Terrain <-> Atelier de Enzo Roulleau-Bret, avec Cha Ricordeau, Cie Empartance et les participants et participantes aux ateliers.
Performance en lien avec l’exposition Terrain <-> Atelier de Enzo Roulleau-Bret
avec Cha Ricordeau, Cie Empartance et les participant.es aux ateliers.
restitution publique performance
samedi 15.08.2026 à 16h ouvert à tous
[ 21 rue de la République 12200 Villefranche de Rouergue ]
Cha Ricordeau a proposé un espace d’expression en résonance avec les œuvres exposées.
Trois fois deux heures d’atelier pour faire entrer dans les corps, et peut-être aussi, selon les envies, les voix et les mots, l’onde vibratoire des pièces, l’univers sportif de Enzo Roulleau-Bret. Une performance présentée dans la foulée des ateliers, création éphémère, sensible, unique. 0 .
21 rue de la République Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 81 21 83 61 contact@atelier-blanc.org
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English :
Performance presented in conjunction with Enzo Roulleau-Bret’s exhibition Terrain <-> Atelier, featuring Cha Ricordeau, Cie Empartance, and the workshop participants.
L’événement Performance dansée autour des œuvres de Enzo Roulleau-Bret Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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