Performance dansée contemporaine, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas

Informations pratiques

Performance dansée contemporaine Dimanche 20 septembre, 15h30, 15h45, 16h00 Musée de la Toile de Jouy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:10:00+02:00

Le bodypainting prend vie sur le corps d’une danseuse, avant de laisser place à une performance de danse contemporaine. Une rencontre entre couleur, mouvement et expression artistique.

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas, France Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France +33139564864 https://www.museedelatoiledejouy.fr Le Musée de la Toile de Jouy, situé à Jouy-en-Josas (Yvelines), musée municipal possédant l’appellation “Musée de France”, s’attache à préserver et valoriser l’histoire ainsi que les techniques liées à la production de cotonnades imprimées à la Manufacture de Jouy-en-Josas, active entre 1760 et 1843.

Ces cotonnades ornées de motifs emblématiques sont destinées aussi bien à l’habillement qu’à l’ameublement et sont aujourd’hui connues mondialement sous le terme Toile de Jouy. Parking gratuit. Transilien V en direction de Massy-Palaiseau : arrêt Petit Jouy/Les Loges. Bus : arrêt Musée de Jouy.

Le bodypainting prend vie sur le corps d’une danseuse, avant de laisser place à une performance de danse contemporaine. Une rencontre entre couleur, mouvement et expression artistique.

©mazetteart