Performance de kora avec Ahmadou Cissokho dans un appartement parisien, Appartement parisien, Paris

Performance de kora avec Ahmadou Cissokho dans un appartement parisien Samedi 27 juin, 18h00 Appartement parisien Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T18:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T18:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/3fbdc114 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers intime de la kora avec Ahmadou Cissokho, héritier des traditions mandingues. Le 27 juin, laissez-vous transporter par la magie de cet instrument emblématique d’Afrique de l’Ouest, dans un appartement parisien baigné de lumière. Estelle et Jean-Pierre ouvrent leurs portes pour une soirée unique, où musique et convivialité se mêlent. Avec seulement quelques places disponibles, c’est une occasion rare de partager un moment privilégié avec l’artiste et d’autres passionnés de musique du monde. Ne manquez pas cette chance de soutenir Ahmadou et de vous immerger dans son univers spirituel. 27/06/2026 Paris 15ème ️ À partir de 15 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Kora intimiste à Paris, 27 juin. Ahmadou Cissokho. 15€, places limitées. Hormur Musique