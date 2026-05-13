Performance musicale des Limiñanas, MAC VAL, Vitry-sur-Seine
Performance musicale des Limiñanas, MAC VAL, Vitry-sur-Seine samedi 23 mai 2026.
Performance musicale des Limiñanas Samedi 23 mai, 19h00 MAC VAL Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Concert acoustique au cœur de l’exposition « Ici grand ouvert » de SMITH à l’occasion du vernissage de l’exposition
MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.
Performance musicale des Limiñanas
SMITH, Sans titre, in « Dami (Fulmen) », 2024 Image réalisée dans le cadre de la résidence INSTANTS, « Château Palmer × Leica »
Thermogramme sur aluminium brossé
Courtesy Galerie Christophe Gaillard
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