Visite inattendue dans l’exposition « Le genre idéal », MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Visite inattendue dans l’exposition « Le genre idéal » Samedi 23 mai, 16h30 MAC VAL Val-de-Marne

Durée : 1h. Tout public. À partir de 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Une découverte par le geste ou les mots autour d’une sélection d’œuvres dans « Le genre idéal ». Ces visites offrent un regard décalé sur l’exposition.

Durée : 1h

Tout public. À partir de 11 ans.

Exposition « Le genre idéal »

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Visite commentée dans l’exposition « Le genre idéal »

©Tony Trichanh