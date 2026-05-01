Performance ‘Pour des histoires reliées’ 88000 Épinal
Performance ‘Pour des histoires reliées’ 88000 Épinal vendredi 29 mai 2026.
Épinal
Performance ‘Pour des histoires reliées’
88000 46b rue Saint Michel Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 15:00:00
fin : 2026-05-29 16:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Pour des histoires reliées est une performance qui, à partir d’une corde tressée à la main et de ses innombrables ramifications, déploie des histoires et des gestes faisant finalement sculpture. La corde sera déployée par Camila Cason pendant que Guillaume Barborini déclamera des textes évoquant les récits qui s’écrivent au fil du temps.Tout public
0 .
88000 46b rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 04 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pour des histoires reliées is a performance that uses a hand-braided rope and its innumerable ramifications to unfurl stories and gestures into sculpture. The rope will be unfurled by Camila Cason while Guillaume Barborini declaims texts evoking the stories that are written over time.
L’événement Performance ‘Pour des histoires reliées’ Épinal a été mis à jour le 2026-05-09 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Epinal (Vosges)
- Concert pop/rock avec Stellen sur terrasse à Épinal, 16 mai, Terrasse extérieur, Épinal 16 mai 2026
- Conférence Les grèves de 1936 dans les Vosges Archives départementales des Vosges Épinal 20 mai 2026
- Concert la Bandabera Les Petites fugues Temple Protestant Épinal 21 mai 2026
- Printemps du Bois x Bal des Ardents Édition 2026 Épinal 23 mai 2026
- Portes Ouvertes 1er Régiment de Tirailleurs Rue du 11ème Génie Épinal 23 mai 2026