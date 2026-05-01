Performance ‘Pour des histoires reliées’ 88000 Épinal

Épinal

Performance ‘Pour des histoires reliées’

88000 46b rue Saint Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 15:00:00

fin : 2026-05-29 16:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Pour des histoires reliées est une performance qui, à partir d’une corde tressée à la main et de ses innombrables ramifications, déploie des histoires et des gestes faisant finalement sculpture. La corde sera déployée par Camila Cason pendant que Guillaume Barborini déclamera des textes évoquant les récits qui s’écrivent au fil du temps.Tout public

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88000 46b rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 04 64

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English :

Pour des histoires reliées is a performance that uses a hand-braided rope and its innumerable ramifications to unfurl stories and gestures into sculpture. The rope will be unfurled by Camila Cason while Guillaume Barborini declaims texts evoking the stories that are written over time.

L’événement Performance ‘Pour des histoires reliées’ Épinal a été mis à jour le 2026-05-09 par OT EPINAL ET SA REGION