Performance sonore du collectif Magnétophonie, La Villa / Frac Collection, Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Performance sonore du collectif Magnétophonie Samedi 19 septembre, 15h00 La Villa / Frac Collection Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00

À la volée est une performance sonore en direct du collectif bisontin Magnétophonie. Depuis un cercle de huit haut-parleurs, les artistes explorent leur environnement et en retransmettent les sons captés sur le vif. Une expérience sensible qui invite à redécouvrir un lieu par l’écoute.

La Villa / Frac Collection 50 Rue de Dijon, 70100 Arc-lès-Gray, France Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33384314766 https://www.frac-franche-comte.fr/fr/la-villa-frac-collection Après une visite de l’exposition présentant des œuvres issues de la collection du Fonds régional d’art contemporain de Franche-Comté, explorez le musée numérique Micro-Folie, qui réunit plusieurs milliers de chefs-d’œuvre des plus grands musées nationaux et internationaux. Parking gratuit sur le côté de la Villa et à l’arrière de la Villa.

À la volée est une performance sonore en direct du collectif bisontin Magnétophonie. Depuis un cercle de huit haut-parleurs, les artistes explorent leur environnement et en retransmettent les sons le…

©FRAC Collection