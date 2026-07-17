Performance Y’All Remember, CRAC – Le 19, Montbéliard
samedi 19 septembre 2026 · CRAC - Le 19 · Montbéliard
Informations pratiques
Performance Y’All Remember Samedi 19 septembre, 16h00 CRAC – Le 19 Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
La femme aux bras poissons au 19, s’inspire de l’un des cimiers du blason du château de Montbéliard : un buste de femme dont les bras sont des poissons. Ce motif devient prétexte à explorer les notions d’hybridité et d’identité à travers le regard des artistes. Pour cette performance au sein d’un lavoir, l’artiste Rose-Mahé Cabel explore ainsi l’hydroféminisme et propose une rencontre avec des sirènes en mémoire des lavandières…
Les participants sont invités à se rassembler au 19, Crac à 16h pour se rendre ensuite sur le lieu de la performance collectivement.
CRAC – Le 19 19 avenue des Alliés, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381944358 https://le19crac.com https://www.instagram.com/le19crac/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 81 94 43 58 »}, {« type »: « email », « value »: « action@le19crac.com »}] Situé en coeur de ville, juste en face de la gare de Montbéliard. Facilement accessible en transports en commun (train, bus).
Parking à vélos sur le parvis.
_**La femme aux bras poissons**_ au 19, s’inspire de l’un des cimiers du blason du château de Montbéliard : un buste de femme dont les bras sont des poissons. Ce motif devient prétexte à explorer les…
“Cocon” de l’installation performance « Weaving Mutation » par Rose-Mahé Cabel. © Crédit photo : Jagna Ciuchta
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