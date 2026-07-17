Performances du club de danse Jewel’Cly – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Performances du club de danse Jewel’Cly – festival MUSIC’LY Samedi 19 septembre, 13h00, 16h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’expérience Music’Ly est vivante et immersive : elle résonne différemment auprès de chaque visiteur. C’est dans cet esprit que Jewl’cly propose une performance de danse mêlant différents styles, univers musicaux et chorégraphies. Une occasion de découvrir l’énergie, la précision et la créativité des étudiant.es !

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

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