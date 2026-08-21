Performances musicales CNSMD Résistance incarnée : du tangible au sonore, Centre d’histoire de la résistance, Lyon

Informations pratiques

Performances musicales CNSMD

Résistance incarnée : du tangible au sonore 19 et 20 septembre Centre d’histoire de la résistance Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le CHRD et les étudiants du CNSMD vous invitent à explorer le phénomène de la Résistance à travers des performances musicales. Loin des seuls récits héroïques, la Résistance s’est incarnée dans des gestes concrets, des objets manipulés, cachés ou transmis, dont des traces témoignent encore aujourd’hui.

À partir d’archives, de témoignages, d’objets conservés par le musée ainsi que des textes – poétiques, documentaires ou issus de correspondances -, ce projet interroge la manière dont cette mémoire incarnée peut être déplacée vers le champ sonore. Ces matériaux ne sont pas envisagés comme de simples vestiges du passé, mais comme des matières vivantes susceptibles d’être transformées, réinterprétées et réactivées à travers la création musicale.

Entre mémoire et invention, entre patrimoine matériel et expérience sonore, cette proposition cherche ainsi à faire émerger de nouvelles formes d’écoute du passé. La musique devient alors un espace de transmission et de partage, mais aussi un lieu où les traces de la Résistance acquièrent une présence sensible, en résonnant avec les questions, les corps et les imaginaires du présent.

Durée : 1 à 15 min.

Centre d’histoire de la résistance 14 Av. Berthelot, 69007 Lyon, France Lyon 69007 7th Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478722311 https://www.chrd.lyon.fr/ Lyon, «capitale de la Résistance», se devait de créer un Centre d’histoire digne du rôle qui fut le sien durant l’Occupation. Aménagé dans l’ancienne École de santé militaire, à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation s’attache à être plus qu’un simple musée du souvenir. C’est un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et de la Mémoire. Un lieu qui invite à revisiter, à travers son exposition permanente, l’une des plus sombres périodes de notre histoire, et aussi un centre de réflexion ouvert, par ses nombreuses expositions temporaires, sur le monde contemporain

Le CHRD et les étudiants du CNSMD vous invitent à explorer le phénomène de la Résistance à travers des performances musicales. Loin des seuls récits héroïques, la Résistance s’est incarnée dans des …