Performeureuses Hortense Belhôte Mac Orlan Brest
mercredi 14 octobre 2026 · Mac Orlan · Brest
Informations pratiques
Brest
Performeureuses Hortense Belhôte
Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 19:00:00
fin : 2026-10-14 20:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Cette conférence revisite l’histoire de la performance en dansant contemporaine en l’inscrivant dans une histoire mondiale des corps en mouvement. Une histoire de la performance est-elle seulement possible ? Très vite les bibliothèques ne suffisent plus. Il va falloir se déplacer. L’historien de l’art Aby Warburg et sa notion de survivance nous sert de guide dans cette exploration à l’aveugle du bord de la falaise.
Car de la revue nègre de Joséphine au gamelan balinais, le regard sur la performance en France a évolué au cours du 20ème siècle au contact des cultures étrangères, dans un cadre colonial et post colonial qui a pris soin de dissimuler ses sources.
Il en est de même pour la généalogie du cabaret féminin et queer, dont la dimension politique a été édulcorée au fil des années par la culture pop. Entre redécouvertes et associations, comment les liens perdus se recomposent ils aujourd’hui grâce à la performance ?
Et comment les mad studies (études des personnes qui s’identifient comme folles) peuvent venir à la rescousse d’un monde en crise schizophrénique aiguë ?
Informations pratiques
Durée 1h.
A partir de 15 ans.
Réservation en ligne. .
Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 55 90
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English :
L’événement Performeureuses Hortense Belhôte Brest a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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