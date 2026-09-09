Performeureuses Hortense Belhôte Mac Orlan Brest

Informations pratiques

Brest

Performeureuses Hortense Belhôte

Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 19:00:00

fin : 2026-10-14 20:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Cette conférence revisite l’histoire de la performance en dansant contemporaine en l’inscrivant dans une histoire mondiale des corps en mouvement. Une histoire de la performance est-elle seulement possible ? Très vite les bibliothèques ne suffisent plus. Il va falloir se déplacer. L’historien de l’art Aby Warburg et sa notion de survivance nous sert de guide dans cette exploration à l’aveugle du bord de la falaise.

Car de la revue nègre de Joséphine au gamelan balinais, le regard sur la performance en France a évolué au cours du 20ème siècle au contact des cultures étrangères, dans un cadre colonial et post colonial qui a pris soin de dissimuler ses sources.

Il en est de même pour la généalogie du cabaret féminin et queer, dont la dimension politique a été édulcorée au fil des années par la culture pop. Entre redécouvertes et associations, comment les liens perdus se recomposent ils aujourd’hui grâce à la performance ?

Et comment les mad studies (études des personnes qui s’identifient comme folles) peuvent venir à la rescousse d’un monde en crise schizophrénique aiguë ?

Informations pratiques

Durée 1h.

A partir de 15 ans.

Réservation en ligne. .

Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 55 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Performeureuses Hortense Belhôte Brest a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue