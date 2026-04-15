Perio en concert, Aux Petits Joueurs – Bistrot, Nantes
Perio en concert, Aux Petits Joueurs – Bistrot, Nantes samedi 18 avril 2026.
Perio en concert Samedi 18 avril, 20h30 Aux Petits Joueurs – Bistrot Loire-Atlantique
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00
Samedi 18 avril 2026 à 20h30, les Petits Joueurs accueillent Perio dans le cadre de sa tournée nationale et du Disquaire Day, une journée entièrement consacrée aux vinyles, aux disquaires indépendants et au live.
Perio est un groupe rare. Parce qu’il ne sonne comme aucun autre, résolument franco-américain, dans une veine folk qui fait le grand écart entre la tradition telle que consignée dans l’Anthologie de la musique folk américaine d’Harry Smith et des sons résolument contemporains. Eric Deleporte s’est recentré sur ses chansons et sa voix si singulière avant de s’entourer des musiciens Étienne Gaillochet (We insist!) et Tom Rocton (The Married Monk) pour révéler tout le charme de son écriture.
Aux Petits Joueurs – Bistrot 23 Rue du Port Guichard, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Aux-Petits-Joueurs-Nantes-61576090619276/ »}]
Folk mélancolique
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