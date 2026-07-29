Péristyle Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Péristyle
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Anciennement nommé le vestibule de Condé , le péristyle accueille de plus petites cérémonies.
Les noms des généraux et des maréchaux de cavalerie morts au combat sont inscrits sur de grandes plaques de marbre accrochées aux murs.
Visite libre.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
Formerly known as the “Condé Hall,” the peristyle hosts smaller ceremonies.
L’événement Péristyle Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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