Informations pratiques

Saumur

Péristyle

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Anciennement nommé le vestibule de Condé , le péristyle accueille de plus petites cérémonies.

Les noms des généraux et des maréchaux de cavalerie morts au combat sont inscrits sur de grandes plaques de marbre accrochées aux murs.

Visite libre.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Formerly known as the “Condé Hall,” the peristyle hosts smaller ceremonies.

L’événement Péristyle Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME