Perles à repasser, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Perles à repasser Mercredi 9 décembre, 10h00, 11h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Réservation conseillée à partir du 7 novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T10:00:00+01:00 – 2026-12-09T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-09T11:30:00+01:00 – 2026-12-09T12:30:00+01:00

Viens réaliser des personnages de la culture Geek aux couleurs des fêtes de fin d’année en perles à repasser !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Petit labo

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles