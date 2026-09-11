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Perles à repasser, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Perles à repasser, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Réservation conseillée à partir du 7 novembre

Perles à repasser Mercredi 9 décembre, 10h00, 11h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Réservation conseillée à partir du 7 novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T10:00:00+01:00 – 2026-12-09T11:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T11:30:00+01:00 – 2026-12-09T12:30:00+01:00

Viens réaliser des personnages de la culture Geek aux couleurs des fêtes de fin d’année en perles à repasser !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
Petit labo

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles

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